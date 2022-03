Concert : Jean-Jacques Bresson Honfleur, 29 mai 2022, Honfleur.

Concert : Jean-Jacques Bresson Honfleur

2022-05-29 – 2022-05-29

Honfleur Calvados

C’est en chansons que Jean-Jacques Bresson parcourt sa Normandie natale et cela depuis près de 55 ans. De salles des fêtes en églises il essaie d’apporter son dynamisme et sa joie de vivre à ceux qui ont besoin le temps d’un concert ou d’une animation, d’un peu de chaleur et d’évasion. Aujourd’hui il a à ses côtés son fils Jérôme (chanteur lui aussi) et ensemble, au cours des ces 2 heures de concert de variétés bien françaises et de compositions personnelles, ils s’efforceront de vous donner un peu de réconfort, d’amitié, de joie, d’espérance et d’Amour.

Ce concert « anniversaire qui a été reporté de 10 mois (cause covid sera donné le dimanche 29 mai à 15h30 en l’église Sainte Catherine (son zénith à lui).

+33 2 31 89 23 88

Jean Jacques BRESSON

Honfleur

