Concert Jean Félix Lalanne "Brassens en une seule guitare" Saint-Astier

Saint-Astier

Concert Jean Félix Lalanne “Brassens en une seule guitare” Saint-Astier, 22 octobre 2021, Saint-Astier. Concert Jean Félix Lalanne “Brassens en une seule guitare” 2021-10-22 – 2021-10-22 Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier Dordogne Concert à 20h30 au centre culturel : Jean-Félix Lalanne, « Brassens en une seule guitare », une soirée entre copains.

Compositeur, arrangeur, producteur, parolier et virtuose de la guitare, Jean-Félix Lalanne met son talent au service du répertoire de Georges Brassens.

Tarifs : 16 €-12 €.

Sur réservation

dernière mise à jour : 2021-09-28

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Ville Saint-Astier lieuville 45.14492#0.52638