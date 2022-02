Concert : Jean-Félix Lalanne Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Concert : Jean-Félix Lalanne Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier

2022-05-06 20:30:00

Bellerive-sur-Allier Allier Bellerive-sur-Allier EUR Brassens en une seule guitare

Jean-Félix Lalanne, virtuose de la guitare, met son talent au service d’un répertoire inattendu et d’une richesse exceptionnelle. culture@ville-bellerive.com +33 4 70 58 87 00 Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier

