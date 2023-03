Concert Jean-Claude BORELLY et sa trompette d’or, grand trompettiste international Grande Rue Santenay Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr Jean-Claude Borelly et son accompagnateur (clavier-chanteur), interprètent du gospel, mais aussi du jazz, des musiques de films, des grands classiques.

Ce nouveau programme, intitulé « Au Chœur des Mélodies » est un véritable spectacle où la mise en lumière, sobre et artistique, accompagne à la perfection le jeu instrumental de l’artiste au gré de ses mouvements et de ses déplacements qui n’ont de cesse de faire vibrer la sensibilité de l’assistance, grâce aux sonorités inégalées de sa trompette et au rayonnement spirituel des lieux où il se produit. sophie.morey@sfr.fr Grande Rue Eglise Notre-Dame du Rosaire Santenay

