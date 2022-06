Concert – Jean-Baptiste HARDY, 5 août 2022, .

Concert – Jean-Baptiste HARDY

2022-08-05 – 2022-08-05

Jean-Baptiste HARDY, Guitariste d’une grande polyvalence, Jean-Baptiste nous entraîne avec passion dans ses univers picking, jazz, classique, latin et blues, avec lesquels il jongle brillamment à la guitare acoustique ou électrique. Tant parmi ses compositions qu’à travers des reprises et adaptations très variées (Beatles, A. Franklin, chanson française, musiques de film,…), des ballades ou des morceaux enlevés, JB met son talent au service de la mélodie et de la musicalité, pour notre plus grand plaisir. Il nous présentera des extraits de son nouvel album solo Confidences.

