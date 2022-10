Concert Jean Baptiste Guéguan

Concert Jean Baptiste Guéguan, 20 janvier 2023, . Concert Jean Baptiste Guéguan



2023-01-20 – 2023-01-20 Vendredi 20 janvier 2023 Palais des Congrès – Salle Ravel

Organisé par Le Casino Barrière Le Touquet

Places en vente à l’office de tourisme. Le phénomène vocal Jean-Baptiste Guégan se dirige sur la voie de Johnny et, fort du triomphe des premières dates de cette tournée, nous invite à le retrouver pour de nouvelles dates à l’automne 2020 partout en France et pour un concert exceptionnel à PARIS à l’ACCORHOTELS ARENA le 06 Décembre 2020 ! Retrouvez tous les plus grands tubes de Johnny ainsi que quelques chansons du 1er album de Jean-Baptiste Guégan, accompagné de + d’une dizaine de musiciens sur scène ! https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/la-voie-de-johnny-billet/idmanif/534584 dernière mise à jour : 2022-08-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville