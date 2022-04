Concert Jazz’titudes Vailly-sur-Aisne, 30 avril 2022, Vailly-sur-Aisne.

Concert Jazz’titudes Vailly-sur-Aisne

2022-04-30 – 2022-04-30

Vailly-sur-Aisne Aisne Vailly-sur-Aisne

10 « Who’s the Cuban ? – world pop new salsa – Ce combo franco-cubain a donné plus de 500 concerts avec une tournée à Cuba et de prestigieux festivals (Paléo Festival, Nancy Jazz pulsation, Montreux jazz festival… »

Places limitées, réservations recommandées

+33 3 23 54 70 72

Vailly

Vailly-sur-Aisne

