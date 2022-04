Concert Jazz’titudes, 30 avril 2022, .

Concert Jazz’titudes

2022-04-30 – 2022-04-30

¿Who’s The Cuban? mêle l’essence des musiques cubaines et caribéennes au rock psychédélique. De cette insolite fusion découle un alliage tropicalisé, électrique et dansant. Les délicieuses mélodies latines rencontrent une guitare saturée, une basse puissante, un piano syncopé, des claviers planants, une batterie débridée et des percussions endiablées… Le septet livre à l’arrivée un live enflammé et bouillonnant d’énergie.

vailly

