Jeune guitariste prodige d’abord attiré par la virtuosité et la haute technicité du jazz fusion, le Français Tom Ibarra, propulsé sur les devants de la scène à peine âgé de 15 ans et très vite adoubé par des musiciens de la stature de Didier Lockwood, Sylvain Luc ou encore Marcus Miller, atteint aujourd’hui une nouvelle maturité. A la tête d’une formation étoffée offrant une palette sonore plus vaste et diversifiée magnifiquement mise en valeur par des arrangements jouant avec finesse sur l’alliage entre acoustique et électronique, Tom Ibarra dans ce nouveau répertoire explore des territoires inédits aux confins de la pop et de l’électro, en une musique toujours aussi sophistiquée et ouverte à l’improvisation mais animée désormais d’énergies, de sonorités et de grooves définitivement contemporains.

1ère partie : Biper Swing – 18H30 – Chez Panpi

Pour la deuxième année, la Scène aux Champs s’associe à la Ville de Capbreton dans le cadre du Capbreton Jazz Festival 2022, pour vous proposer un concert ‘Off’ à Saubrigues, en amont du Festival qui aura lieu du 7 au 10 juillet.

