Concert Jazz & Tapas Restaurant Au Goût du Monde Saint-Jean-du-Doigt, jeudi 14 mars 2024.

Jazz, et tapas ! vous attendent vous, votre famille et vos amis. Un jazz chaleureux et coloré, avec Valentina Casula, compositrice et chanteuse sarde, Jean-Luc Roumier, guitariste, et Bertrand Seynat, contrebassiste. Un concert vitaminé, avec des musiciens de grand talent. A ne manquer sous aucun prétexte! De même que les tapas de Romain… C’est au restaurant » Au goût du monde », en plein cœur de Saint-Jean-du-Doigt. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:00:00

fin : 2024-03-14

Restaurant Au Goût du Monde 1 Place Père Robert le Meur

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne contact@au-goutdumonde.fr

