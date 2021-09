Lavaur Lavaur Lavaur, Tarn Concert Jazz – Swing Bones & Nicolas Gardel Lavaur Lavaur Catégories d’évènement: Lavaur

Concert Jazz – Swing Bones & Nicolas Gardel 2021-09-18 21:00:00 21:00:00 – 2021-09-18 23:00:00 23:00:00 place René Cassin Halle d'Occitanie

Lavaur Tarn Lavaur

Lavaur Tarn Lavaur EUR Les Swing Bones se lancent dans un nouveau répertoire aux côtés de Nicolas Gardel, trompettiste de renommée internationale !

“Ce nouvel opus se veut une musique universelle, touchant les grands comme les petits, le corps comme l’esprit” Nicolas Gardel +33 5 63 58 02 00 dernière mise à jour : 2021-09-03 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout

