CONCERT JAZZ SWING BIG BAND SWING ORCHESTRA Champigneulles, vendredi 11 octobre 2024.

Venez découvrir le Swing Orchestra qui est un big band de formation traditionnelle fondé au début des années 1980.

Son effectif moyen avoisine la vingtaine de musiciens répartis entre pupitres de trompettes, trombones, saxophones, bois et section rythmique. Pendant longtemps, l’orchestre reprend principalement des

arrangements classiques des big bands traditionnels, dans la lignée principale de Count Basie et de Duke Ellington. Depuis 2012, des œuvres moins conventionnelles ainsi que des arrangements originaux ont été ajoutés au répertoire. De plus, le

Swing Orchestra s’est enrichi depuis 2016 d’un répertoire vocal.

Le Swing Orchestra se produit régulièrement sur les scènes musicales

de la région de Nancy et au-delà.

réservation à partir du 11 septembre 2024

au 03 33 34 23 33

champigneullais gratuit

extérieurs 9€

étudiants -25 ans 4.50€Tout public

9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 20:30:00

fin : 2024-10-11 22:00:00

26 Rue Philippe Martin

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement CONCERT JAZZ SWING BIG BAND SWING ORCHESTRA Champigneulles a été mis à jour le 2024-04-02 par TOURISME BASSIN de POMPEY