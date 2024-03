Concert Jazz sur Nau avec Gadjo & Co Mairie du Pouliguen Le pouliguen, dimanche 18 août 2024.

Concert Jazz sur Nau avec Gadjo & Co Découvrez le groupe de musique « Gadjo & Co » au Pouliguen ! ​Faisant le lien de plusieurs courants musicaux, ces quatre musiciens talentueux de la scène Jazz Nantaise proposent un répertoir… Dimanche 18 août, 18h00 Mairie du Pouliguen Gratuit: 0

Découvrez le groupe de musique « Gadjo & Co » au Pouliguen !

​Faisant le lien de plusieurs courants musicaux, ces quatre musiciens talentueux de la scène Jazz Nantaise proposent un répertoire de compositions originales, de standards des années swing et de morceaux contemporains revisités.

Venez avec votre serviette ou votre chaise longue.

Mairie du Pouliguen 17 rue Jules Benoît 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire

