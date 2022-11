Concert jazz SuperChevReuil + Indolphylités Saint-Laurent-en-Grandvaux, 3 décembre 2022, Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Concert jazz SuperChevReuil + Indolphylités

La Sittelle Rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Rue du coin d’amont La Sittelle

2022-12-03 20:30:00 – 2022-12-03 23:30:00

Rue du coin d’amont La Sittelle

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

SuperChevReuil, groupe soutenu par le Centre Régional du Jazz en Bourgogne Franche-Comté

Jérémie Guillemin saxophone ténor, effets

Anne Oecologne contrebasse, voix, effets

Adrien Desse batterie

inDOLPHYlités

Clément Gibert clarinette, saxophone

Guillaume Grenard trompette

Christian Rollet batterie

Christophe Gauvert contrebasse

Mélissa Acchiardi vibraphone

SuperChevReuil est un mélange musical qui s’inspire de fables, d’abris naturels, de chemins escarpés, de branches suspendues, de nuits étoilées, de l’odeur de la pluie à la campagne et de la lumière des lunes d’hiver. Entre le jazz, la pop, l’électro, le power trio et le film pour les oreilles, SuperChevReuil avance à sauts et à gambades.

En février 1962, Eric Dolphy réunit quelques musiciens et profite d’un studio vacant pour enregistrer Out to Lunch en une demi-journée. En 2020, un autre quintet remonte les rouages de la mécanique d’Out To Lunch, en préserve les trouvailles à plaisir, et rejoue les inventions d’alors. Ce quintet est sorti des rangs de l’ARFI, repaire lyonnais et historique de zinzins jazzophiles. Les compositions de ce disque et son architecture ne s’embarrassent pas des critères jazzistiques en vigueur à l’époque ; mais c’est bien connu, l’ARFI non plus !

Entrées : 10 € / 8 € / 5 / entrée gratuite – de 5 ans et jeunes de 18 ans avec le pass Culture

Infos et réservations :La fraternelle au 03 84 45 42 26 / pré-vente sur le site : www.maisondupeuple.fr

+33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/

Rue du coin d’amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

dernière mise à jour : 2022-11-24 par