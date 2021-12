Concert jazz « Suck Da Head » 1er avril 2022 – Courville-sur-Eure Salle Pannard Courville-sur-Eure, 1 avril 2022, Courville-sur-Eure.

### 1er avril 2022 à 20h30 ### Salle Pannard à Courville-sur-Eure ### dans le cadre du 28ème [festival JAZZ de MARS](https://jazzdemars.com/) . **Suck Da Head** est un brass band professionnel de 10 à 14 musiciens révélant des compositions exigeantes, généreuses, exaltées, au service d’une musique à l’émotion contagieuse. . **PRÉSENTATION du BRAZZ BAND** . Initié en 2010 par amour pour le Second Line,musique originaire de la Nouvelle Orléans, **Suck Da Head** s’est fait la main en reprenant les standards du répertoire (Rebirth BrassBand, Young Blood Brass Band, Treme Brass Band,…) Depuis 2017, grâce à l’impulsion de nouveaux membres et l’envie de créer une musique née du métissage de cette culture et de la nôtre, le collectif mêle ses propres compositions à son répertoire. **Suck Da Head** c’est aujourd’hui un Brass Band de 10 à 14 musiciens révélant une musique exigeante, généreuse, exaltée,à l’émotion contagieuse, en rue comme sur scène. ​Malo Darcel, Sousaphone Aloïs Vallade, trompette Samuel Durand, saxophone ténor Pascal Laurière, grosse caisse Martin Declerq, trompette Adrien Colas, trompette Karim Alamichel, batterie, percussions Sylvain Roudier, saxophone ténor Basile Conand, trombone Jordan Soivin, trombone Entre compositions et traditionnels, moderne et original, Suck da head c’est un mur de son où le jazz se saoule au funk et au hip-hop, où l’esprit de la Nouvelle Orléans est sans cesse présent. Impossible de rester de marbre devant leurs rythmiques entêtantes, les riffs énergiques de leurs cuivres ! . **Découvrez :** [[https://www.youtube.com/watch?v=DL10ksz-JJo&t=43s](https://www.youtube.com/watch?v=DL10ksz-JJo&t=43s)](https://www.youtube.com/watch?v=DL10ksz-JJo&t=43s) . **Leur site** : [[https://fanfaresuckdahead.wixsite.com/suckdahead](https://fanfaresuckdahead.wixsite.com/suckdahead)](https://fanfaresuckdahead.wixsite.com/suckdahead) . **Suivez leur page Facebook** : [[https://www.facebook.com/suckdaheadbrassband](https://www.facebook.com/suckdaheadbrassband)](https://www.facebook.com/suckdaheadbrassband) . _Ce concert bénéficie du soutien de Jazz en réseau._ . ### Réservez / Offrez dès maintenant vos billets ! **en commandant en ligne :** [[https://jazzdemars.com/concert/suck-da-head/](https://jazzdemars.com/concert/suck-da-head/)](https://jazzdemars.com/concert/suck-da-head/) Tarif web : 14,00 € . Prix des billets achetés sur place, sous réserve de disponibilité : Plein tarif : 18€ Tarif réduit : 14€ . Réservation par email : [[courvillejazzenmars2022@gmail.com](mailto:courvillejazzenmars2022@gmail.com)](mailto:courvillejazzenmars2022@gmail.com) . Réservation par téléphone : 06 09 13 58 77 .

Plein tarif : 18€ Tarif réduit : 14€ – Commande en ligne : 14,00 €

Suck Da Head est un brass band professionnel de 10 à 14 musiciens révélant des compositions exigeantes, généreuses, exaltées, au service d’une musique à l’émotion contagieuse.

Salle Pannard Courville-sur-Eure 3 rue Pannard 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



