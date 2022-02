Concert Jazz Shai Maestro Salle Plissonnier, 18 mars 2022, Primarette.

Concert Jazz Shai Maestro

Salle Plissonnier, le vendredi 18 mars à 20:00

Il s’est fait connaître avant d’avoir 20 ans, en devenant l’accompagnateur du contrebassiste Avishai Cohen. Le jeune pianiste a développé une poésie à laquelle il est toujours doux de se confronter. Depuis 2012 il a sorti 5 albums avec son trio, tous salués par la presse mondiale. Il joue régulièrement en solo pour interpréter une musique dynamique, ornementée, romantique et d’une virtuosité sans excès. Son jeu est plein d’émotion mais sans tirer sur la corde du sentimentalisme. Et sa musique semble parler aux gens. Il a su créer une identité unique au travers d’une incroyable fluidité musicale, d’une sincérité évidente et d’un jeu harmonieux. C’est un événement unique et un immense honneur d’accueillir ce pianiste exceptionnel en solo.

12€ et 8€

L’exceptionnel pianiste Shaï Maestro, un des plus talentueux pianistes de sa génération, au jeu lumineux et au toucher d’une délicatesse exquise, en solo à Primarette (38270) le 18 mars

Salle Plissonnier Rue de la Mairie Primarette 38270 Primarette Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T21:30:00