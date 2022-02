Concert jazz « Ronald Baker Quintet » Sens, 12 mars 2022, Sens.

Concert jazz « Ronald Baker Quintet »

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12 22:30:00

Sens

26 26 EUR Artiste américain né à Baltimore, Ronald Baker est un trompettiste percutant et un vocaliste de jazz séduisant.

Formé au Conservatoire de Musique de l’Ohio, il est disciple de Lee Morgan et Freddie Hubbard dans la lignée de Dizzy Gillespie. Sa prestance et ses qualités techniques lui permettent d’allier sens du spectacle et exigence instrumentale.

C’est un amoureux du blues qui s’est produit dans les grands festivals comme Montréal, Montreux ou Marciac et maintenat dans les hauts lieux tels le Jazz Club Lionel Hampton ou le Caveau de la Huchette.

Il est accompagné par le talentueux saxophoniste ténor Nicolas Fourgeux qui est issu du Conservatoire de Dijon.

Tel son modèle Coleman Hawkins il nous transmet sa fougue et son énergie tout en nous subjuguant par son improvisation swing. Le quintet est complété par le trio de notre fidèle pianiste Philippe Martel avec Marion Ruault à la contrebasse et Valentin Martel à la batterie.

Durée : 2 h

+33 3 86 65 19 49

Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

