2022-04-23 19:30:00 – 2022-04-23 22:00:00

JAZZ INDEED invite Alyse PILLOIX

Alyse est née aux États Unis et habite le perche depuis 20 ans! Elle a grandi aux rythmes des comédies musicales de son pays !!

Sa carrière de chanteuse / danseuse professionnelle lui fera parcourir le monde entier !!

Elle chantera pour vous des standards de jazz ainsi que des chansons Pop Rock façon Swing !!

Accompagnée par la rythmique de Jazz INDEED!!

Bruno Pilloix Guitare et saxophone

Phillipe Urtreger Basse

Richard Portier Drums

+33 2 33 85 41 30 http://brasserieduperche.com/

