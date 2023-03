CONCERT JAZZ QUARTETO GARDEL Place de la 2ème DC Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

CONCERT JAZZ QUARTETO GARDEL Place de la 2ème DC, 10 septembre 2023, Lunéville . CONCERT JAZZ QUARTETO GARDEL Chapelle du Château Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle Place de la 2ème DC Chapelle du Château

2023-09-10 16:00:00 16:00:00 – 2023-09-10

Place de la 2ème DC Chapelle du Château

Lunéville

Meurthe-et-Moselle L’accordéoniste Lionel Suarez réussit le pari de réunir une formation exceptionnelle autour de l’univers de Carlos Gardel, le plus grand des chanteurs de Tango : la trompettiste Airelle Besson (Victoires du Jazz 2015), le violoncelliste Vincent Segal et le percussionniste argentin Minino Garay. Une instrumentation originale et la rencontre de quatre personnalités marquantes de la scène musicale française actuelle, qui rafraichissent un répertoire mythique à travers le prisme de leurs parcours singuliers. IM-MAN-QUABLE ! © Caroline Pottier

Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Lunéville Meurthe-et-Moselle Place de la 2ème DC Chapelle du Château Ville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville /

CONCERT JAZZ QUARTETO GARDEL Place de la 2ème DC 2023-09-10 was last modified: by CONCERT JAZZ QUARTETO GARDEL Place de la 2ème DC Lunéville 10 septembre 2023 Chapelle du Château Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle Place de la 2ème DC Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle