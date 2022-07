Concert – Jazz Quartet Sébastien Souchois Île-Tudy, 25 juillet 2022, Île-Tudy.

Concert – Jazz Quartet Sébastien Souchois

13 rue Principale Salle polyvalente Île-Tudy Finistère Salle polyvalente 13 rue Principale

2022-07-25 – 2022-07-25

Salle polyvalente 13 rue Principale

Île-Tudy

Finistère

Saxophoniste de Jazz et compositeur de musiques de film et de jazz. Sera accompagné par Bernard Cochin – Contrebasse ; Cédric Affré – Batterie ;

Nicolas Noel – Piano

Il vit et travaille à Paris.

Membre de l’Académie des Césars depuis 2007. Il compose la musique de plus de vingt films pour le cinéma et la télévision dont : Le candidat de Niels Arestrup, Un petit jeu sans conséquence de Bernard Rapp, Ma bonne étoile d’Anne Fassio, Cigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine, La première fois que j’ai eu 20 ans de Lorraine Lévy…

Il accompagne de nombreux acteurs dans des lectures : Denis Podalydès à la comédie française, Didier Sandre, Claude Rich, Michael Lonsdale, Catherine Hiegel…

Il participe à de nombreux projets comme arrangeur, réalisateur, musicien : Lojdahatt avec Magne Brekke et Laurent Petitgand, LadyBoy avec Sébastien Martel, Popincourt, Kalash…

Saxophoniste de Jazz et compositeur de musiques de film et de jazz. Sera accompagné par Bernard Cochin – Contrebasse ; Cédric Affré – Batterie ;

Nicolas Noel – Piano

Il vit et travaille à Paris.

Membre de l’Académie des Césars depuis 2007. Il compose la musique de plus de vingt films pour le cinéma et la télévision dont : Le candidat de Niels Arestrup, Un petit jeu sans conséquence de Bernard Rapp, Ma bonne étoile d’Anne Fassio, Cigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine, La première fois que j’ai eu 20 ans de Lorraine Lévy…

Il accompagne de nombreux acteurs dans des lectures : Denis Podalydès à la comédie française, Didier Sandre, Claude Rich, Michael Lonsdale, Catherine Hiegel…

Il participe à de nombreux projets comme arrangeur, réalisateur, musicien : Lojdahatt avec Magne Brekke et Laurent Petitgand, LadyBoy avec Sébastien Martel, Popincourt, Kalash…

Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-07-01 par