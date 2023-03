Concert Jazz Quartet: Chocho Cannelle Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

Concert Jazz Quartet: Chocho Cannelle Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre, 10 mars 2023, Montélimar . Concert Jazz Quartet: Chocho Cannelle 5 rue Bouverie Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre Montélimar Drôme Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie

2023-03-10 – 2023-03-10

Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie

Montélimar

Drôme Lauréat du Concours Jazz à la Défense, ce quartet de jazz / musiques du monde résolument moderne concilie instruments électriques et acoustiques, écriture et improvisation, jazz actuel et sonorités latines (harpe électrique, clarinette, clavier, batterie) conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50 https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musique-et-theatre Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie Montélimar

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drôme Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie Ville Montélimar Departement Drôme Lieu Ville Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 5 rue Bouverie Montélimar

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar /

Concert Jazz Quartet: Chocho Cannelle Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre 2023-03-10 was last modified: by Concert Jazz Quartet: Chocho Cannelle Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre Montélimar 10 mars 2023 5 rue Bouverie Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre Montélimar Drôme Conservatoire intercommunal Musiques et théâtre Montélimar Drôme

Montélimar Drôme