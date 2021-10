Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Concert Jazz Partner’s Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Concert Jazz Partner’s Capbreton, 26 novembre 2021, Capbreton. Concert Jazz Partner’s 2021-11-26 21:00:00 – 2021-11-26 Place de la Liberté Casino municipal – Salle Ph’Art

Capbreton Landes EUR 19 L’association Jazz Partner’s vous propose en concert Dave Blenkhorn et Laurent Aslanian Trio au Casino de Capbreton ! Réservation à jazz.partners40130@gmail.com ou par téléphone au 06 73 95 23 75. L’association Jazz Partner’s vous propose en concert Dave Blenkhorn et Laurent Aslanian Trio au Casino de Capbreton ! Réservation à jazz.partners40130@gmail.com ou par téléphone au 06 73 95 23 75. +33 6 73 95 23 75 L’association Jazz Partner’s vous propose en concert Dave Blenkhorn et Laurent Aslanian Trio au Casino de Capbreton ! Réservation à jazz.partners40130@gmail.com ou par téléphone au 06 73 95 23 75. Jazz Partner’s dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Place de la Liberté Casino municipal - Salle Ph'Art Ville Capbreton lieuville 43.65454#-1.44479