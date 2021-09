Concert jazz par Gaëtan Nicot Trio dans le jardin du Manoir Manoir de Ghaisne 15,rue du presbytère – Freigné 44540 Vallons de l’Erdre, 19 septembre 2021, Vallons-de-l'Erdre.

Concert d’ouverture de la saison culturelle de Vallons de l’Erdre 16:00 gratuit annulation si mauvais temps organisation : commune de Vallons de l’Erdre Gaêtan Nicot Trio jazz « Profitons des Journées Européennes du patrimoine pour partir à la découverte du patrimoine local ! Après avoir visité le Musée Braud, l’église du vieux bourg et le Château de Bourmont, nous vous invitons à une halte musicale dans les jardins du manoir de Ghaisne. Un piano à queue posé dans un écrin de verdure, c’est dans ce cadre pittoresque que le pianiste Nantais Gaëtan NICOT interprète un répertoire où se mélangent les reprises pop de son ancien disque et les compositions de son nouvel album. En utilisant standards de jazz et chansons comme un véritable terrain de jeu il s’est entouré d’Antony MUCCIO et Guillaume DOMMARTIN pour s’amuser et développer ensemble une musique fraîche et énergique. Line-Up: Anthony Muccio, contrebasse; Guillaume Dommartin, batterie; Gaëtan Nicot, piano. »

