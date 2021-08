Sens Sens Sens, Yonne Concert jazz « Olivier Leclerc et Hot Boogie-Woogie » Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne 15 15 EUR Le Rotary Club de Sens organise un concert de jazz au théâtre de Sens.

Au programme : hommage à Stéphane Grappelli par Olivier Leclerc, et Hot Boogie-Woogie par le Kristin Marion Quartet. Elève de Didier Lockwood et fervent admirateur de Stéphane Grappelli, Olivier Leclerc est un virtuose de l’archer qui s’inscrit dans la lignée de ces deux célèbres violonistes de jazz aujourd’hui disparus. Issu d’une famille de musiciens il débute le violon à l’âge de quatre ans, et après une formation classique, se tourne vers le jazz puis l’improvisation et la composition. Il s’est produit plusieurs années au Canada et a effectué des tournées de par le monde en concert ou dans de grands festivals de jazz. Le Kristin Marion Quartet assure la première partie trépidante du concert avec son spectacle “Hot Boogie Woogie”. Accompagnée par ses complices Philippe Martel au piano, Fred Debraine à la contrebasse et Willie Walsh à la batterie, la chanteuse internationale Kristin Marion nous fait partager leur dernier enregistrement. Le Rotary Club de Sens organise un concert de jazz au théâtre de Sens.

Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi