Chaintré Saône-et-Loire Chaintré 15 18 EUR Concert avec le groupe ANTHRACITE JAZZ BAND. Ce talentueux groupe de 7 musiciens revisite des standards de Duke Ellington, Louis Armstrong, Fats Waller… et va vous faire vibrer, tout au long de cette soirée sur ce courant musical, du jazz “New Orléans”. cantriaca.chaintre@orange.fr https://cantriacachaintre.jimdofree.com/ Concert avec le groupe ANTHRACITE JAZZ BAND. Ce talentueux groupe de 7 musiciens revisite des standards de Duke Ellington, Louis Armstrong, Fats Waller… et va vous faire vibrer, tout au long de cette soirée sur ce courant musical, du jazz “New Orléans”. Salle des fêtes Le Bourg Chaintré

