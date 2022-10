Concert – Jazz ‘n Soul Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne

Orne

Concert – Jazz ‘n Soul Mauves-sur-Huisne, 22 octobre 2022, Mauves-sur-Huisne. Concert – Jazz ‘n Soul

12 rue Catinat Restaurant Sam au Volant Mauves-sur-Huisne Orne Restaurant Sam au Volant 12 rue Catinat

2022-10-22 – 2022-10-22

Restaurant Sam au Volant 12 rue Catinat

Mauves-sur-Huisne

Le restaurant Sam au Volant accueille la chanteuse Louise, accompagnée de Jaco Parmentier au piano pour un concert jazz'n soul.

accueil@samauvolant.fr +33 9 51 39 25 13

Restaurant Sam au Volant
12 rue Catinat
Mauves-sur-Huisne

