Concert jazz musiques du monde : Comme a dit la Serveuse, 28 juillet 2022, .

Concert jazz musiques du monde : Comme a dit la Serveuse



2022-07-28 19:30:00 – 2022-07-28 21:00:00

Venez partager avec eux une aventure débordante de vie et de sincérité !

Une voix enivrante, une guitare délicate et une contrebasse virtuose, le trio Comme a dit la Serveuse vous fera swinguer au-delà des frontières !

Le trio, à la personnalité bien trempée, s’affirme entre jazz vocal et musiques du monde.

Chant, guitare et contrebasse s’adonnent à des jeux mélodiques, rythmiques et improvisés. Ils distillent des cocktails insolites pour un répertoire servi avec le plus grand soin.

Le groupe a la réputation de ravir le public à chacun de ses concerts.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par