Collemiers 89100 Collemiers EUR Si vous êtes venu à la soirée Jazzons Brassens du groupe Entre-Nous ou à la soirée Adrien Marco Trio, vous commencez à connaître Maxime Ivachtchenko. Cette fois, il revient pour nous faire écouter du bon vieux jazz comme on aime !

Si vous êtes venu à la soirée Jazzons Brassens du groupe Entre-Nous ou à la soirée Adrien Marco Trio, vous commencez à connaître Maxime Ivachtchenko. Cette fois, il revient pour nous faire écouter du bon vieux jazz comme on aime !

Repas à partir de 19h sur réservation uniquement. cafecollemiers@gmail.com

Bar'Ouf Café 8 Rue de la Vossière Collemiers

