Concert Jazz manouche, swing et latin jazz par OpenSwing et ELDEGEE Salle Marcelle Tassencourt Versailles, vendredi 15 mars 2024.

Concert Jazz manouche, swing et latin jazz par OpenSwing et ELDEGEE Deux groupes avec une approche jazz différente, Elegee un jazz contemporain très mélodique. OpenSwing vous plonge de la musique de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli et bien d’autres. Vendredi 15 mars, 20h00 Salle Marcelle Tassencourt Tarif normal : 8 €, Tarif réduit (étudiants, jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi : 5 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Le groupe Eldegee trio piano, basse et batterie, Inspiré aussi bien par le rock progressif de Magma que par le jazz fusion d’E.S.T., il se distingue surtout par ses mélodies, influencées par des compositeurs tels qu’Ennio Morricone et Debussy. C’est cette fusion qui rend leur expérience instrumentale accessible à un large public.

Avec OpenSwing, plongez dans l’univers envoûtant du jazz très ouvert dit « Manouche », du swing et du latin jazz où l’on retrouve de nombreux titres composés par Django Reinhardt/ Stéphane Grappelli, des standards américains, français, sud-américains, des traditionnels d’Europe Centrale et quelques incursions surprises « pop/rock ».

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis rue Pierre Lescot, 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@openswing.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/versailles-jazz-festival/evenements/open-swing-et-eldegee?fbclid=IwAR1SrBFVGypgP3IIBIIbKc3Qe-XjxWNpWkyt-FAuGBguLzCq8iUWyidtPg8 »}]

Jazz Swing