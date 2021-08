Berric Eglise Saint-Thuriau Berric, Morbihan Concert Jazz Manouche – quartet Am Ketenes / Berric Eglise Saint-Thuriau Berric Catégories d’évènement: Berric

Eglise Saint-Thuriau, le vendredi 17 septembre à 20:30

Concert au profit de la refonte de la cloche “Marie Joseph Guillemette” de l’église St Thuriau Sur scène depuis plus de dix ans, le quartet Am ketenes ne cesse de faire évoluer son répertoire en élargissant ses sources d’influences musicales. Du jazz de Django Reinhardt aux jazz vocal américain, puis des rumbas gitanes aux musiques tziganes des Balkans. Aujourd’hui avec l’arrivée d’un nouveau guitariste chanteur, Pierre “Kamlo” Barré, ce sont les fragrances orientales qui viennent enrichir le répertoire de ce nouveau spectacle intitulé “Voyages”… Une expédition virevoltante, qui oscille entre énergie communicative et la délicatesse du voyage intérieur…

tarif : 10€ / inscription auprès de l’association Berric et son patrimoine / Pass sanitaire obligatoire.

Concert du quartet Am Ketenes en l'honneur du retour de la cloche Marie Joseph Guillemette.

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00

