Martin-Église Martin-Église MARTIN EGLISE, Seine-Maritime [Concert Jazz Manouche] Night in Corsica de Steeve Laffont Martin-Église Martin-Église Catégories d’évènement: MARTIN EGLISE

Seine-Maritime

[Concert Jazz Manouche] Night in Corsica de Steeve Laffont Martin-Église, 26 octobre 2021, Martin-Église. [Concert Jazz Manouche] Night in Corsica de Steeve Laffont Martin-Église

2021-10-26 – 2021-10-31

Martin-Église Seine-Maritime Comme tous les Manouches Sinti, le voyage est inscrit dans les gènes de Steeve Laffont : impossible de s’arrêter trop longtemps au même endroit. Pourtant, chaque étape est l’occasion de s’imprégner de la culture locale pour la faire sienne.

Il n’échappe pas à la règle. Issu d’une grande famille de musiciens, enfant du jazz bercé aux mélodies du maître Django, Steeve Laffont fait chanter très jeune sa guitare sur les grands standards de swing manouche. Dans le même temps, il joue avec ses voisins, les musiciens gitans de Perpignan et s’imprègne complètement des sons latins de la cité catalane.

Aujourd’hui, son jazz est une habile combinaison de tous ces ingrédients. Une saveur jazz manouche et des épices latines aux accents méditerranéens donnent une couleur unique à la musique proposée par Steeve Laffont, comme le démontre son dernier album Night in Corsica sorti en janvier 2019 chez Cristal Records. mardi 26 oct. | 20h | salle André Désaubry, Martin-Église

mercredi 27 oct. | 20h | salle des fêtes, Ouville-la-Rivière

jeudi 28 oct. | 20h | Petit-Caux, salle René Cassin, Saint-Martin-en-Campagne

vendredi 29 oct. | 20h | Petit-Caux, salle des fêtes, Guilmécourt

samedi 30 oct. | 20h | salle polyvalente, Tourville-sur-Arques

dimanche 31 oct. | 19h | salle du Point de Rencontre, Sainte-Marguerite-sur-Mer Comme tous les Manouches Sinti, le voyage est inscrit dans les gènes de Steeve Laffont : impossible de s’arrêter trop longtemps au même endroit. Pourtant, chaque étape est l’occasion de s’imprégner de la culture locale pour la faire sienne.

Il… billetterie@dsn.asso.fr +33 2 35 82 04 43 http://www.dsn.asso.fr/ Comme tous les Manouches Sinti, le voyage est inscrit dans les gènes de Steeve Laffont : impossible de s’arrêter trop longtemps au même endroit. Pourtant, chaque étape est l’occasion de s’imprégner de la culture locale pour la faire sienne.

Il n’échappe pas à la règle. Issu d’une grande famille de musiciens, enfant du jazz bercé aux mélodies du maître Django, Steeve Laffont fait chanter très jeune sa guitare sur les grands standards de swing manouche. Dans le même temps, il joue avec ses voisins, les musiciens gitans de Perpignan et s’imprègne complètement des sons latins de la cité catalane.

Aujourd’hui, son jazz est une habile combinaison de tous ces ingrédients. Une saveur jazz manouche et des épices latines aux accents méditerranéens donnent une couleur unique à la musique proposée par Steeve Laffont, comme le démontre son dernier album Night in Corsica sorti en janvier 2019 chez Cristal Records. mardi 26 oct. | 20h | salle André Désaubry, Martin-Église

mercredi 27 oct. | 20h | salle des fêtes, Ouville-la-Rivière

jeudi 28 oct. | 20h | Petit-Caux, salle René Cassin, Saint-Martin-en-Campagne

vendredi 29 oct. | 20h | Petit-Caux, salle des fêtes, Guilmécourt

samedi 30 oct. | 20h | salle polyvalente, Tourville-sur-Arques

dimanche 31 oct. | 19h | salle du Point de Rencontre, Sainte-Marguerite-sur-Mer Martin-Église

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: MARTIN EGLISE, Seine-Maritime Autres Lieu Martin-Église Adresse Ville Martin-Église lieuville Martin-Église