CONCERT JAZZ MANOUCHE Montesquieu-Volvestre, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Montesquieu-Volvestre.

CONCERT JAZZ MANOUCHE 2021-07-10 20:30:00 – 2021-07-10 RUE DU RAMIER PARC DU RAMIER

Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne Montesquieu-Volvestre

10 EUR Concert jazz manouche par le quartet SHEIK OF SWING invité par la mairie de Montesquieu-Volvestre en partenariat avec l’ association Musiques entre Pierres dans le cadre du Festival International de Musique en Occitanie.

Sheik of Swing est héritier de Django Reinhardt et de la grande tradition du Jazz Manouche !

Swing des années folles, valses et rythmes des pays de l’est, les musiciens de Sheik of Swing vous proposent un voyage musical effervescent ! Clément, Sylvain, Vincent et Benjamin distillent une musique authentique, énergique et généreuse. Une musique qui parle au cœur et aux oreilles.

dernière mise à jour : 2021-06-24 par