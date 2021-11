Marseille Couleur Café Bouches-du-Rhône, Marseille Concert jazz manouche + jam Couleur Café Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Concert jazz manouche + jam Couleur Café, 9 décembre 2021, Marseille. Concert jazz manouche + jam

Couleur Café, le jeudi 9 décembre à 19:30

Ce jeudi 9 décembre, la rhumerie Couleur Café recevra Nicolas Mouton et Samy Zouari aux guitares pour une soirée jazz manouche exceptionnelle!Au programme, un concert hommage à Django Reinhardt suivi d’une jam session, le tout accompagné de merveilleuses choses à boire et quelques trucs à grignoter!

Entrée libre

♫♫♫ Couleur Café 1 rue mérentié, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T19:30:00 2021-12-09T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Couleur Café Adresse 1 rue mérentié, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Couleur Café Marseille