Concert jazz Manouche EDZO – Festival CINEMOVIDA | P200 Cherbourg-Octeville, 11 février 2023, Cherbourg-en-Cotentin Normandie Tourisme / Attitude Manche .

Concert jazz Manouche EDZO – Festival CINEMOVIDA | P200

61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-Octeville L’autre Lieu P200 Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-Octeville 61 Rue de l’Abbaye

2023-02-11 19:30:00 19:30:00 – 2023-02-11 22:30:00 22:30:00

Cherbourg-Octeville 61 Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Après une représentation à L’Autre Bar, le groupe s’installera dans le P200 le samedi 11 février à 19h30.

Edzo, un groupe énergique qui interprète la musique de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli, mais qui vous présentera aussi quelques-unes de leurs compositions et arrangements de musiques de films ou chansons françaises.

Le festival Cinemovida fête cette année sa 33è édition ! Créé en 1989, il est devenu depuis, le rendez-vous incontournable de la création en langue espagnole par la diffusion de films en version originale sous-titrée ainsi que par la réunion des grands noms du cinéma espagnol et latino-américains afin de promouvoir la culture et le patrimoine espagnol et latino-américain. Cette année vivez à la mode Cinemovida du 27 janvier au 12 février.

Organisé par Association Mancha, réservations à associationmancha@gmail.com

+33 2 33 93 88 73 https://www.lautre-lieu.fr/

