Bretoncelles Orne L’association Bretoncelles Patrimoine et Nature vous propose un concert avec le groupe CARAGOSS en l’église de Bretoncelles.

Composé de 4 musiciens (Laurent Zeller, Kevin Goubern, Alexandre Voisin et Yann Beaujouan), ce quatuor interprètera du swing manouche, note bleue du jazz, … Réservations à l’ Office de tourisme Coeur du Perche au 02 33 73 71 94. L’association Bretoncelles Patrimoine et Nature vous propose un concert avec le groupe CARAGOSS en l’église de Bretoncelles.

