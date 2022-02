Concert Jazz Manouche avec Lior Krief Quartet Donville-les-Bains Donville-les-Bains Catégories d’évènement: Donville-les-Bains

Manche

Concert Jazz Manouche avec Lior Krief Quartet Donville-les-Bains, 5 mars 2022, Donville-les-Bains. Concert Jazz Manouche avec Lior Krief Quartet Salle des fêtes 8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains

2022-03-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-05 22:30:00 22:30:00 Salle des fêtes 8 Rue du Clos des Sources

Donville-les-Bains Manche Concert Jazz Manouche avec Lior Krief Quartet. Concert Jazz Manouche avec Lior Krief Quartet. lesrdvdelafalaise@gmail.com +33 6 70 08 64 65 Concert Jazz Manouche avec Lior Krief Quartet. Salle des fêtes 8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Donville-les-Bains, Manche Autres Lieu Donville-les-Bains Adresse Salle des fêtes 8 Rue du Clos des Sources Ville Donville-les-Bains lieuville Salle des fêtes 8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains Departement Manche

Donville-les-Bains Donville-les-Bains Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donville-les-bains/

Concert Jazz Manouche avec Lior Krief Quartet Donville-les-Bains 2022-03-05 was last modified: by Concert Jazz Manouche avec Lior Krief Quartet Donville-les-Bains Donville-les-Bains 5 mars 2022 Donville-les-Bains manche

Donville-les-Bains Manche