Concert Jazz Lorris

2022-01-29 20:30:00 – 2022-01-29

Lorris Loiret Concert Jazz avec Charles Mingus au Centre Culturel du Martroi, sous la direction de Sébastien Jarousse. Avec la participation de Jean-Marc Orgeret et Daniel Troupillon (Atelier à Coulisses). L’atelier à Coulisses invite le conservatoire de Montrouge. Concert Jazz resa.atelier@gmail.com +33 2 38 94 82 76 https://sites.google.com/site/atelieracoulisses/ Concert Jazz avec Charles Mingus au Centre Culturel du Martroi, sous la direction de Sébastien Jarousse. Avec la participation de Jean-Marc Orgeret et Daniel Troupillon (Atelier à Coulisses). L’atelier à Coulisses invite le conservatoire de Montrouge. Atelier à coulisses

dernière mise à jour : 2021-12-16

