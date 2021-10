Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan Gard, Le Vigan Concert Jazz Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan

Concert Jazz Le Vigan Le Vigan, 24 octobre 2021, Le ViganLe Vigan. Concert Jazz La Crêperie du MarchéLa Crêperie du Marché 11 place du Marché Le Vigan Le Vigan

2021-10-24 – 2021-10-24 La Crêperie du Marché 11 place du Marché

Le Vigan Gard La Crêperie du Marché Le Vigan Gard Le Vigan A partir de 11h30 avec Petra Hakansson et Yann Rullière. +33 4 67 69 79 95 Droits libres

La Crêperie du MarchéLa Crêperie du Marché 11 place du Marché Le Vigan Le Vigan

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Le Vigan Autres Lieu Le Vigan Le Vigan Adresse La Crêperie du MarchéLa Crêperie du Marché 11 place du Marché Ville Le ViganLe Vigan lieuville La Crêperie du MarchéLa Crêperie du Marché 11 place du Marché Le Vigan Le Vigan