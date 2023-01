Concert : “Jazz in Maubeuge” Shape International Band Maubeuge Maubeuge Maubeuge Catégories d’Évènement: Maubeuge

Nord

Concert : “Jazz in Maubeuge” Shape International Band Maubeuge, 3 mars 2023, Maubeuge Maubeuge. Concert : “Jazz in Maubeuge” Shape International Band Rue de la Croix Théâtre Le Manège Maubeuge Nord Théâtre Le Manège Rue de la Croix

2023-03-03 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-03

Théâtre Le Manège Rue de la Croix

Maubeuge

Nord Maubeuge EUR Le Lions Club Maubeuge-Hainaut invite au Manège la fanfare de l’OTAN pour un programme jazz conçu spécialement pour Maubeuge. Théâtre Le Manège Rue de la Croix Maubeuge

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Maubeuge, Nord Autres Lieu Maubeuge Adresse Maubeuge Nord Théâtre Le Manège Rue de la Croix Ville Maubeuge Maubeuge lieuville Théâtre Le Manège Rue de la Croix Maubeuge Departement Nord

Maubeuge Maubeuge Maubeuge Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubeuge-maubeuge/

Concert : “Jazz in Maubeuge” Shape International Band Maubeuge 2023-03-03 was last modified: by Concert : “Jazz in Maubeuge” Shape International Band Maubeuge Maubeuge 3 mars 2023 Maubeuge Maubeuge Nord nord Rue de la Croix Théâtre Le Manège Maubeuge Nord

Maubeuge Maubeuge Nord