Concert – Jazz In Loc – Les Sand Sisters Pont-l’Abbé, 2 août 2021-2 août 2021, Pont-l'Abbé.

Concert – Jazz In Loc – Les Sand Sisters 2021-08-02 – 2021-08-02 chemin de Trévannec Manoir de Trévannec

Pont-l’Abbé Finistère

Les Sand Sisters nous plongent dans cette époque explosive. La famille s’agrandit avec des cuivres : plus on est nombreux, plus la fête est belle. Le maître-mot de leur accord, c’est la joie d’être ensemble, la joie de tisser des liens forts avec les musiciens qui partagent leur scène, de transmettre au public leur plaisir de jouer.

Sisters – Rachel Fandi, Nathalie Old, Eva Paquereau (chant)

Brothers – Étienne Poinsot (trompette), Alain Pierre (saxophones), Étienne Quezel (clarinette), Pierre Le Bot (piano), Bernard Bichon (contrebasse) et Gabor Turi (batterie)

+33 2 98 87 92 67

