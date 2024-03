Concert Jazz In Loc Le Boogie-Woogie Loctudy, lundi 5 août 2024.

Concert Jazz In Loc Le Boogie-Woogie Loctudy Finistère

Pour la première fois, Jazz in Loc va consacrer un concert à ce style si particulier de piano jazz.

Issu du blues, le Boogie-Woogie apparaît dans les années 1920-30 dans les grandes villes des Etats-Unis et notamment à Chicago, Détroit et New-York. Pour payer leurs loyers, les musiciens noirs organisaient des House Rent Parties où vont se distinguer les grands pianistes de ce style. L’expression Boogie-Woogie apparaît pour la première fois dans un

enregistrement en 1928 de Clarence Pine Top Smith , le jeu du piano rappelant dira-t-on alors le bruit fait par les roues des trains.

C’est dans les années 30 que surgissent les grands noms de ce style de piano avec Meade Lux Lewis, Albert Ammons et Pete Johnson, ces deux-là créant une attraction à deux pianos époustouflante jusqu’au concert du 23 décembre 1938 au Carnegie Hall qui associe définitivement le succès durable du boogie-woogie en le panachant avec le blues de Chicago. Puis viendra l’influence évidente du Boogie-Woogie sur les débuts du Rock and Roll puis sur la Soul Music.

Des festivals spécialisés florissent alors aux Etats-Unis comme en Europe. En France, les deux festivals de Boogie-Woogie les plus célèbres sont celui de La Roquebrou (qui va fêter sa 24 ème année en 2024) et celui de Beaune.

Pour ceux qui voudraient approfondir l’histoire du Boogie-Woogie, le meilleur ouvrage est sans doute celui de Peter J. Silvester The Story of Boogie-Woogie a left hand like God chez Scarecrow Press (2009). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 21:00:00

fin : 2024-08-09

Loctudy 29750 Finistère Bretagne

L’événement Concert Jazz In Loc Le Boogie-Woogie Loctudy a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Destination Pays Bigouden Sud