Concert Jazz In Loc Jérôme Etcheberry et ses Swingberries Manoir de Briemen Loctudy, vendredi 9 août 2024.

Concert Jazz In Loc Jérôme Etcheberry et ses Swingberries Manoir de Briemen Loctudy Finistère

Nous n’avions pas encore rendu hommage à cet immense musicien qu’est Louis Armstrong, trompettiste chanteur et chef d’orchestre. Impossible de résumer son parcours musical qui couvre plus de 50 ans de concerts en une seule soirée à Jazz in Loc. Il fallait faire un choix : nous avons choisi de suivre la très bonne synthèse que propose Jérôme Etcheberry

avec ses Swingberries.

Trompettiste, chanteur 1 , arrangeur et compositeur, Jérôme Etcheberry suit des études musicales au Conservatoire de la Teste ainsi qu’au CNR de Bordeaux. Il débute ensuite sa carrière professionnelle en tant que soliste au sein du grand orchestre de Jazz de l’armée de l’air avant d’intégrer la formation des Haricots Rouges 2 en 2023 .

Il s’établit alors sur Paris où il collectionne les sourdines et multiplie les expériences artistiques au fil des concerts avec Evan Christopher, Claude Tissendier, Duffy Jackson, Michel Pastre, Guillaume Nouaux, Hugh Coltman, Bob Wilber, Nicolas Montier, Laurent Mignard Duke Orchestra, Tuxedo Big Band, Olivier Franc, Lucien Barbarin, Jessie Davis,

Dan Barrett…

Jérôme est l’un des très rares trompettistes avec Malo Mazurié son compère ayant parfaitement assimilé le jeu particulièrement flamboyant et difficile techniquement de SATCHMO dans ses enregistrements des années 1920 et 1930.

Le répertoire choisi est celui des grands standards joués par Louis de 1920 à 1940 mais à la sauce Etcheberry avec des arrangements à sa façon, très originaux et swinguants.

Les Musiciens des Swingberries :

Jérôme Etcheberry à la trompette

Jean Dousteyssier à la clarinette

Mathieu Najean au saxophone ténor

Félix Hunot à la guitare

Bastien Brison au piano

Raphaël Dever à la contrebasse .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 21:00:00

fin : 2024-08-09

Manoir de Briemen Lieu-dit Château de Briemen

Loctudy 29750 Finistère Bretagne

L’événement Concert Jazz In Loc Jérôme Etcheberry et ses Swingberries Loctudy a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Destination Pays Bigouden Sud