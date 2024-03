Concert Jazz In Loc Duved Durayevski et son Transatlantic Five rue du Dourdy Loctudy, mardi 6 août 2024.

Né en Israël et autodidacte, Duved Dunayesvsky débute à la guitare à 12ans, en écoutant des disques.

A l’adolescence, Duved joue essentiellement du « jazz-fusion », dans le style de John Scofield. Dès la découverte de la musique de Django, et d’Eddie Lang, il va réussir pleinement à recréer le son et l’esprit de la musique du grand maître et la musique des années 20/30 qu’il affectionne particulièrement.

Duved Dunayevsky se produit régulièrement dans de nombreux autres festivals de jazz dans le monde entier Marciac (France), Django in June (USA), DjangoFest Northwest (USA), Riverboat Jazz Festival (Danemark)… Il a collaboré avec Tcha Limberger (violon), Tatiana Eva Marie (chanteuse) mais aussi avec Olivier Franc (saxophone), qui nous avait enchantés lors d’un concert de l’Edition 2022 de Jazz in Loc.

Au lieu de s’adonner à la virtuosité, aux plans si fastidieux du Jazz dit Manouche à la rythmique souvent monotone et lourde, Duved a délibérément choisi la musicalité d’abord, la finesse harmonique et le swing calme.

Duved sera accompagné par des musiciens virtuoses, au premier rang desquels Daniel Galitsky, au violon, digne émule de Stéphane Grapelli mais aussi Andrea Soria (voix/guitare), Pierre Richeux (guitare) et Scott Koehler (contrebasse). Habitués du bal Blomet, ces talentueux musiciens, rassemblés par le génial Duved, ont comme créneau : le jeune

Django des années trente, plus particulièrement ce qu’il jouait dans le Quintette du Hot Club de France ( HCF ) entre 1935 et 1938 et ce qu’il improvisait derrière Jean Sablon. Vous fermez les yeux et vous croyez vraiment entendre Django et ses copains de HCF !

Attendez-vous à un formidable voyage nostalgique dans ce Paris des années 30 et en prime … ils sont habillés comme à l’époque des concerts de Django. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 21:00:00

fin : 2024-08-06

rue du Dourdy Le Dourdy

Loctudy 29750 Finistère Bretagne

