Concert Jazz In Loc Aurélie Tropez et sa formation Chemin de Kernuz Pont-l’Abbé, jeudi 8 août 2024.

Clarinettiste virtuose, Aurélie Tropez était déjà membre d’un orchestre animé par Malo Mazurié qui nous avait régalés lors d’un précédent Jazz in Loc en 2022.

Aurélie Tropez débute très tôt la clarinette ; elle obtient la médaille d’or en saxophone classique, en formation musicale ainsi qu’en musique de chambre excusez du peu ! au Conservatoire National de Nice. Sa carrière de clarinettiste s’oriente vers le monde du jazz à travers lequel elle évolue en partageant la scène avec de grands artistes tels que Rhoda Scott, Sanseverino, Jean-Luc Ponty, John Surnam, Dan Barrett, Marc Laferrière, Maxim Saury, Claude Luter, Chris Barber, Ken Peplowski, Pierre Richard, Stan Laferrière, Evan Christopher, Julie Saury…

Aurélie Tropez s’exprime dans un style très personnel, conjuguant les influences New-Orleans, Swing, Caribéennes et Choros. Sa virtuosité, sa sonorité à la fois étincelante et veloutée, son sens du swing, inspirés des grands maîtres de la clarinette (Barney Bigard, Jimmie Noone, Jimmy Hamilton, Benny Goodman, Buddy de Franco, Kenny Davern, Paulo Moura, Paquito d’Rivera …) lui valent de faire partie de l’élite du jazz sur les grandes scènes nationales Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, festival de Saint Raphaël, Jazz à Ramatuelle, Scène nationale de Bayonne, l’Olympia, le Palace, l’Alhambra, Salle Pleyel etc…ainsi qu’en Allemagne, Suisse, Angleterre, Ecosse, Hollande, Hongrie, Espagne, Suède, Danemark, Norvège, Chine etc.

Le 8 août, elle sera avec sa propre formation avec un projet musical original, puisque empruntant autant au Jazz traditionnel qu’à d’autres genres musicaux : Klezmer, Europe Centrale, Choros brésiliens. Le Choro est une magnifique musique née au Brésil vers les années 1900, teintée de la nostalgie portugaise et métissée avec les

rythmes d’Amérique Latine, musique pour virtuoses mais laissant toute sa place comme le Jazz à l’improvisation, à la danse et au chant.

Les Musiciens :

Outre Aurélie Tropez à la clarinette, nous entendrons :

Christophe Davot à la guitare et au chant

Julie Saury à la batterie

Alexis Lambert au piano et à l’accordéon

Anthony Muccio à la basse .

Chemin de Kernuz Château de Kernuz

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

