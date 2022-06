Concert – Jazz In Loc

Concert – Jazz In Loc, 8 août 2022, . Concert – Jazz In Loc

2022-08-08 – 2022-08-12 Pour la 4e édition, dans les châteaux et manoirs, le festival Jazz in Loc continue d’aller puiser aux sources de la musique jazz, du côté de la Nouvelle Orléans. Au programme : des hommages à Sidney Bechet, Joséphine Baker ou Gershwin. Programme complet à suivre. +33 2 98 82 37 99 http://www.jazzinloc.com/ Pour la 4e édition, dans les châteaux et manoirs, le festival Jazz in Loc continue d’aller puiser aux sources de la musique jazz, du côté de la Nouvelle Orléans. Au programme : des hommages à Sidney Bechet, Joséphine Baker ou Gershwin. Programme complet à suivre. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville