Sanguinet Sanguinet Landes, Sanguinet Concert Jazz-Humour – Voisins de piano Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Sanguinet

Concert Jazz-Humour – Voisins de piano Sanguinet, 27 novembre 2021, Sanguinet. Concert Jazz-Humour – Voisins de piano Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet

2021-11-27 – 2021-11-27 Salle des fêtes 1 Place de la Mairie

Sanguinet Landes EUR 5 15 Concert – Humour / 1h20 / dès 8 ans Monsieur Alain est pianiste de jazz classique. Il aime partager sa passion avec le public. Mais ce soir, il devra partager aussi la scène… Bienvenue à ce duo de pianistes qui, en plus de la musique, vont devoir supporter leur voisinage, leur proximité. Pour la scène, on peut choisir son partenaire, en revanche, la vie nous impose toujours un voisin de palier, de tramway, de chambrée… Concert – Humour / 1h20 / dès 8 ans Monsieur Alain est pianiste de jazz classique. Il aime partager sa passion avec le public. Mais ce soir, il devra partager aussi la scène… Bienvenue à ce duo de pianistes qui, en plus de la musique, vont devoir supporter leur voisinage, leur proximité. Pour la scène, on peut choisir son partenaire, en revanche, la vie nous impose toujours un voisin de palier, de tramway, de chambrée… +33 5 58 78 82 82 Concert – Humour / 1h20 / dès 8 ans Monsieur Alain est pianiste de jazz classique. Il aime partager sa passion avec le public. Mais ce soir, il devra partager aussi la scène… Bienvenue à ce duo de pianistes qui, en plus de la musique, vont devoir supporter leur voisinage, leur proximité. Pour la scène, on peut choisir son partenaire, en revanche, la vie nous impose toujours un voisin de palier, de tramway, de chambrée… Manuel Lasnier

Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet

dernière mise à jour : 2021-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sanguinet Autres Lieu Sanguinet Adresse Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Ville Sanguinet lieuville Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet