Concert jazz Hélène Makki et Patrick Villanueva Café Laurent Hôtel d’Aubusson Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concert jazz Hélène Makki et Patrick Villanueva Café Laurent Hôtel d’Aubusson, 24 avril 2023, Paris. Le lundi 24 avril 2023

de 19h30 à 22h30

.Tout public. gratuit sous condition

Concert jazz au Café Laurent avec Hélène Makki et Patrick Villanueva Découvrez la chanteuse Hélène Makki et le pianiste Patrick Villanueva le temps d’un concert de jazz au mythique Café Laurent de l’Hôtel d’Aubusson au coeur de Saint Germain des Prés. La chanteuse Hélène Makki se produit régulièrement sur la scène jazz française et offre un univers musical à la fois doux et espiègle. Sa curiosité l’amène à revisiter des standards de jazz et à élargir son répertoire vers la musique brésilienne. Patrick Villanueva: Après des études de piano classique, il s’est formé au jazz avec ses meilleurs représentants en France (Roger Guérin, Christian Bellest, Bobby Few) et a accompagné sur scène quelques unes de ses figures historiques (Kenny Clarke, Sam Woodyard, Clark Terry, Benny Bailey). Il participe entre autres aux projets d’Antoine Illouz, Sylvain Beuf, André Villéger, Ses origines latino-américaines l’amènent à contribuer à l’avènement du latin jazz depuis les années 1990, en tant que compositeur, pianiste, organiste et accordéoniste. Il accompagne et enregistre avec plusieurs chanteuses de la scène jazz européenne et joue également pour le théâtre musical. Café Laurent Hôtel d’Aubusson 33 rue Dauphine 75006 Paris Contact : https://www.facebook.com/MakkiHelene https://www.facebook.com/MakkiHelene https://www.facebook.com/MakkiHelene

JC Delisle

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Café Laurent Hôtel d'Aubusson Adresse 33 rue Dauphine Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Café Laurent Hôtel d'Aubusson Paris

Café Laurent Hôtel d'Aubusson Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert jazz Hélène Makki et Patrick Villanueva Café Laurent Hôtel d’Aubusson 2023-04-24 was last modified: by Concert jazz Hélène Makki et Patrick Villanueva Café Laurent Hôtel d’Aubusson Café Laurent Hôtel d'Aubusson 24 avril 2023 Café Laurent - Hôtel d'Aubusson Paris Paris

Paris Paris