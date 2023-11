Concert jazz Hélène Makki et Laurent Marode Café Laurent Hôtel d’Aubusson Paris, 11 décembre 2023, Paris.

Le lundi 11 décembre 2023

de 19h30 à 22h30

.Tout public. gratuit sous condition

Concert jazz au Café Laurent avec Hélène Makki et Laurent Marode

Découvrez la chanteuse Hélène Makki et le pianiste Laurent Marode le temps d’un concert de jazz au mythique Café Laurent de l’Hôtel d’Aubusson au coeur de Saint Germain des Prés.

La chanteuse Hélène Makki

se produit régulièrement sur la scène jazz française et offre un

univers musical à la fois doux et espiègle. Sa curiosité l’amène à

revisiter des standards de jazz et à élargir son

répertoire vers la musique brésilienne.

Laurent

Marode: Pianiste prodige du jazz en France, il pioche son inspiration

des orchestres swing et hard-bop mais aussi des musiques de films.

Grand passionné de cinéma, il crée à plusieurs reprises des ciné-concerts et des musiques pour pièces de théâtre.

En

tant que jazzman, en plus d’être un excellent accompagnateur, il

compose pour différents orchestres qui verront naître plusieurs albums

sous son nom (« This Way please », « Starting Soon ») ou plus récemment avec

le trio Joyride.

Café Laurent Hôtel d’Aubusson 33 rue Dauphine 75006 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/316457187904557 https://www.facebook.com/MakkiHelene

JC Delisle