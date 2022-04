Concert Jazz Gospel Massingy-lès-Vitteaux, 29 avril 2022, Massingy-lès-Vitteaux.

Concert Jazz Gospel La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux

2022-04-29 – 2022-04-29 La Roche d’Hys Domaine des Arts

Massingy-lès-Vitteaux Côte-d’Or Massingy-lès-Vitteaux

Le Trio Daniel Janke, 3 musiciens exceptionnels venant du Canada, d’Espagne et de France, se réunissent à la Roche D’Hys pour enregistrer un nouveau disque.

Le concert clôture leur semaine de travail.

Compositeur et pianiste, DANIEL JANKE (Canada) a grandi au sein d’une famille de tradition gospel, accompagnant sa mère, une chanteuse gospel renommée. Depuis, Daniel a tourné et enregistré avec de nombreux musiciens de jazz

et la musique contemporaine au Canada et aux États-Unis.

Bassiste et contrebassiste, BASILE RAHOLA (France / Espagne) a étudié en musique dans la région de Lyon où il a multiplié les expériences de scène. Il est le contrebassiste des groups OG Loc Cinq Têtes et Baz Trio. Il continue sa carrière de musicien à Barcelone et à Bruxelles où il se produit dans des clubs au sein de plusieurs formations.

Le batteur jazz ARIEL TESSIER (France) est diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse

de Paris. Très actif sur la scène parisienne, il se produit régulièrement en France et à l’étranger au sein de nombreuses

formations. Lauréat de plusieurs concours nationaux, il a joué avec les grands jazzmen américains, notamment Wynton Marsalis et Dave Leibman, et fait partie de plusieurs jeunes groupes de la nouvelle scène française.

circ.concerts@gmail.com +33 3 80 33 94 42

La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux

