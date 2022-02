CONCERT JAZZ Givrauval Givrauval Catégories d’évènement: Givrauval

Meuse

CONCERT JAZZ
2022-09-30 19:30:00

2022-09-30 19:30:00 19:30:00 – 2022-09-30

Givrauval Meuse
10 EUR
Mike Reinhardt, accompagné de Benji Winterstein et Thierry Chanteloup
Bistro.theatre.givrauval@gmail.com +33 6 45 60 21 03

